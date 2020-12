Gricignano – Biodigestore, Lettieri: “Maggioranza nega modifica Regolamento Edilizio, solo chiacchiere”

Gricignano (Caserta) – Una seduta del Consiglio Comunale destinata ad essere caratterizzata solo da altre “chiacchiere” sul Biodigestore e non da azioni concrete? E’ quello che teme il capogruppo dell’opposizione, Vittorio Lettieri, dopo che l’amministrazione Santagata ha deciso di non inserire all’ordine del giorno dell’Assise convocata per lunedì 14 dicembre, alle ore 19, la modifica dell’articolo 50 del Regolamento Edilizio per limitare l’insediamento di industrie insalubri sull’intero territorio comunale. Argomento di cui Lettieri aveva parlato proprio su queste colonne nei giorni scorsi (leggi qui), citando una relazione dell’architetto Teresa Ricciardiello, tecnico comunale, ex dirigente del settore Urbanistica e redattrice del preliminare del Piano urbanistico comunale (ancora adottato dal Comune). – continua sotto –

Una modifica che potrebbe consentire al Comune, in sede di conferenza di servizi, quando sarà chiamato ad esprimere parere urbanistico sul biodigestore, di rafforzare il suo “No” all’impianto che la “Ambyenta Campania” vuole realizzare su alcuni terreni nella zona industriale Asi “Aversa Nord”, sul territorio di Gricignano, accanto all’azienda “Progest”, socia nell’operazione. – continua sotto –

A margine della conferenza dei capigruppo tenutasi stamani, Lettieri fa sapere che “nonostante le nostre insistenze, la maggioranza ha preferito convocare il Consiglio comunale senza inserire all’ordine del giorno la modifica al Regolamento Edilizio”. Secondo il consigliere di opposizione “davanti ad una situazione del genere non si può perdere tempo, c’è poco da stare sereni. Ogni altro adempimento amministrativo, in questo momento, deve passare in secondo piano”. E conclude: “Quando si tratta di tutelare la salute non c’è nulla da aspettare o da temporeggiare, le chiacchiere non servono a nulla ci vogliono i fatti. Ma è risaputo per fare i fatti ci vuole la volontà”.