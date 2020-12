Aversa, il bilancio non passa: Golia a casa

Aversa (Caserta) – La votazione si è conclusa con 14 voti sfavorevoli, 9 a favore e un astenuto. Gli equilibri di bilancio non passano, la maggioranza va sotto in Consiglio e, pertanto, l’amministrazione del sindaco Alfonso Golia va a casa dopo 18 mesi dall’insediamento. Decisivo il voto dei cosiddetti “dissidenti” nella maggioranza. – continua sotto –

Ancora una volta la città di Aversa, come fu per la precedenti amministrazioni De Cristofaro e Sagliocco, si ritrova a fare i conti con un commissariamento. Il Prefetto presto nominerà un suo rappresentante per traghettare l’ente fino alle elezioni che si terranno in primavera.