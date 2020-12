Aversa, zuzzusi che abbandonano rifiuti nel centro storico: beccati da telecamere

Aversa (Caserta) – Le “telecamere trappola” li hanno beccati mentre scendono dalle loro vetture e abbandonano rifiuti in via Riccardo d’Aversa, in pieno centro storico cittadino. Un posto preso di mira abitualmente da questi “zuzzusi” che, inspiegabilmente, piuttosto che effettuare la differenziata e lasciare i sacchetti negli appositi contenitori, preferiscono mischiare tutto e poi abbandonare i sacchetti colmi di indifferenziati dove capita. – continua sotto –

Ad annunciare questa piccola vittoria contro i moderni untori nostrani l’assessore all’Ambiente, Elena Caterino, che ha dichiarato: «La nostra campagna di controllo, tesa a reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti, ha prodotto ottimi risultati. Beccati dalle telecamere trappola due sozzoni che hanno scelto via Riccardo di Aversa come proprio sversatoio». «Saranno – ha continuato Caterino – sanzionati come prevede la legge. Avevamo, infatti, promesso tolleranza zero nei confronti di chi pensa di inquinare il nostro centro storico impunemente. La nostra azione si intensificherà. Infatti, stiamo ampliando il sistema di video sorveglianza». – continua sotto –

«Via Riccardo d’Aversa, cuore del nostro centro storico non è una discarica», sbotta il sindaco Alfonso Golia nel commentare le immagini fornite dalla Polizia Municipale. «Non riesco nemmeno a immaginare – continua il primo cittadino – cosa possa scattare nella mente di chi, transitando, si prodiga nel lancio del sacchetto, o chi si intrattiene lì con fare indifferente nell’attesa di poter agire indisturbato. So che chi fa queste cose non ama la città e noi lo combatteremo sempre». Previsto, intanto, per lunedì pomeriggio, l’incontro con le guardie ambientali zoofile e con il dirigente di area, Stefano Guarino, per programmare il lavoro di monitoraggio del territorio cittadino. IN ALTO IL VIDEO