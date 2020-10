Mondragone, trovato con droga in casa mentre è ristretto ai domiciliari: 28enne in carcere

A Mondragone (Caserta) i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale, in via Basile, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di M.G., 28 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per rapina in concorso, detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

L’uomo, nel corso di un controllo domiciliare, volto ad accertare il rispetto degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria, è stato trovato in possesso di una scatola contenente una stecca di marjuana del peso di 90,50 grammi, un bilancino di precisione, un grinder e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.