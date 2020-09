Trentola Ducenta, comizio conclusivo della lista Cantile: “Tra la gente e per la gente”

Trentola Ducenta (Caserta) – Comizio conclusivo di campagna elettorale, questa sera, venerdì 18 settembre, alle 20.30, in piazzetta di via degli Olmi, nel rispetto delle norme anti Covid, per il candidato sindaco Antonio Cantile e la lista dei “Moderati per Trentola Ducenta”. “Riprenderemo temi e proposte – fanno sapere dalla lista Cantile – che abbiamo condiviso con voi in queste intense settimane. In vista delle votazioni di domenica e lunedì concluderemo la campagna elettorale insieme, perché insieme l’abbiamo iniziata ed affrontata. ‘Tra la gente e per la gente’ è stato non solo il motto dei Moderati, ma lo spirito, il modus operandi alla base di ogni singola proposta, idea ed azione”.

“Questa sera – spiegano – ribadiremo il progetto della ‘Trentola Ducenta che vorrei’: dalle aree verdi al tema sicurezza, passando per la valorizzazione del territorio e la sburocratizzazione della macchina amministrativa. Per quanto riguarda l’ambito scolastico i docenti, i presidi e gli studenti hanno lamentato un problema sia strutturale che di cattiva gestione. E allora, nel progetto dei Moderati per Trentola Ducenta, si inserisce maggiore cooperazione con gli istituti e il rinnovo delle aree necessarie. Oltre all’istituzione del nido comunale, ad oggi inesistente”.