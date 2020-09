Regionali Campania, Turco (De Luca Presidente) ringrazia Innocenti e “Officina Civica” per sostegno

Aversa (Caserta) – Sinergia. E’ indubbiamente questo il concetto che sintetizza il modus operandi politico di Federica Turco, candidata alle elezioni regionali campane del 20 e 21 settembre e figurante nella lista “De Luca Presidente”. Nella serata di giovedì 3 settembre, infatti, la 28enne ha incassato il sostegno del consigliere comunale di Aversa, Giovanni Innocenti, con il direttivo dell’associazione “Officina Civica”.

La realtà aggregativa ha deciso di sostenere l’aversana nell’avventura elettorale, perché “sicuri che Federica, nonostante sia giovane, abbia maturato sul campo la giusta esperienza e competenza per poter fare bene ed essere un autorevole espressione e portavoce delle istanze del nostro territorio”. Federica Turco ha voluto ringraziare “Officina Civica” per la fiducia a lei concordata: “Sono felice del loro sostegno e sono convinta che si tratta del punto d’inizio e non di arrivo di progetto che guarda lontano. Da giovane che vive il sociale attivamente, sono stata davvero contenta di ascoltare parole legate all’appartenenza territoriale, che fortemente sento mia. L’aversanità va tutelata, così la storia, le tradizioni e il volto della nostra città millenaria. Abbiamo concordato obiettivi da seguire insieme e sono certa che, con dedizioni ed impegno, riusciremo a raggiungerli”.