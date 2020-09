Cesa, Guida: “Riqualificazione strade e Wi-Fi”

Cesa (Caserta) – Sono iniziati i lavori di riqualificazione di alcune strade cittadine. Lo rende noto il sindaco Enzo Guida. L’intervento riguarderà via Roma, via De Tilla, via Campostrino, via Della Gala, via Bagno zona Trivio, Via Madonna dell’Olio, via Turati, via Fasci Siciliani, via Cacciopoli, via Cervi e Traverse, via Gramsci, via Marini, via Primo Maggio (primo tratto), piazzetta Parroco della Gala. Opere per un valore di circa 106mila euro, finanziate con il recupero di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti non utilizzati. Il lavoro prevede la sistemazione con asfalto e piccoli interventi sui tombini.

In questi giorni, inoltre, è stato comunicato all’ente l’avvenuto finanziamento ulteriori hot spot per il Wi-Fi. Si tratta di un finanziamento ottenuto nell’ambito del “Piazza Wifi Italia”, un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. I lavori di sviluppo della rete sono stati affidati a Infratel Italia il 23 gennaio 2019 e sono realizzati da Tim. A Cesa saranno installati ulteriori 6 postazione per il wi-fi pubblico, che si aggiungono a quelle che devono essere installate nell’ambito del progetto finanziato dalla Unione Europea.