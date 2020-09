Teverola, muore un uomo positivo al Covid-19. Barbato: “Un abbraccio virtuale alla famiglia”

Teverola (Caserta) – Un uomo positivo al Covid-19 è deceduto oggi a Teverola. A darne notizia il sindaco Tommaso Barbato: “Con profondo dolore sto qui a comunicarvi che, in data odierna, si è spento un signore, positivo al Covid-19. Non posso proferire altre parole. Sono profondamente addolorato e abbraccio virtualmente la famiglia del defunto, a nome dell’intera comunità, esprimendo cordoglio e vicinanza”.

Intanto, oggi Teverola, secondo il bollettino Asl Caserta aggiornato alle ore 12, non fa registrare nuovi contagi. I positivi “attivi” sono 6, uno in meno di ieri, quest’ultimo dichiarato guarito. Ma il sindaco annuncia due nuovi casi e, in relazione alle discrepanze di dati che giungono dall’Asl, precisa che può verificarsi un ritardo nel flusso dei dati: “Considerata sicuramente la enorme mole di lavoro dell’Asl, non sempre ci arrivano con tempestività le comunicazioni dei positivi o dei guariti. Men che meno, purtroppo, dei defunti. Di fatto, dopo aver ricevuto la comunicazione di nuovi due positivi e dopo aver provveduto a fare le ordinanze e notificarle agli interessati, assicuratomi sul loro stato di salute, dobbiamo – ogni volta – ricostruire le dinamiche. Nel rispetto della salute dei cittadini. Ciononostante, con profondo dolore,