Coronavirus, 260 nuovi casi in Campania: è la regione con più contagi

È la Campania la regione d’Italia che oggi fa registrare più contagi. Sono 260 nelle ultime 24 ore (218 del giorno e 42 registrati in precedenza ma contabilizzati oggi) su 4.353 tamponi processati. Dei 260 nuovi contagiati, 64 rientravano dall’estero e 12 dalla Sardegna. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione.

Non ci sono decessi oggi (il totale è 448) e i nuovi guariti sono 12 (4.490 in totale). Sono 223 i contagiati ricoverati, 7 in terapia intensiva, su un totale di 3.190 persone attualmente positive. Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sale a 8.128 su 459.231 tamponi.