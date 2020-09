Aversa, “favoritismo” su rilascio tessera elettorale: blitz Polizia dopo denuncia social

Aversa (Caserta) – Una denuncia sui social sul presunto favoritismo nel rilascio ad un candidato alle regionali di un duplicato di tessera elettorale saltando la fila presso l’ufficio elettorale ha portato gli agenti della Digos del locale commissariato, coordinati dal dirigente Vincenzo Gallozzi, ad una sortita presso la Casa Comunale di Aversa.

I poliziotti hanno ascoltato i dipendenti e lo stesso sindaco Alfonso Golia (estraneo alla vicenda) presente per tutta la giornata di domenica in ufficio per “sorvegliare” le operazioni elettorali. Al momento non si conosce l’esito del blitz, ma è probabile che venga aperta un’inchiesta e sentiti quali testimoni i cittadini presenti nell’ufficio elettorale.