Aversa, premio “Chitarra d’Oro” al maestro Piero Viti

Aversa (Caserta) – “È con somma gioia che condivido la notizia dell’assegnazione della prestigiosa Chitarra d’Oro nella categoria della Promozione della Chitarra assegnatami dal Convegno Internazionale della Chitarra di Milano”. A dare l’annuncio Piro Viti, aversano, chitarrista di fama mondale, con al suo attivo concerti in ogni parte del mondo, docente di chitarra presso il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento.

“È un riconoscimento – afferma l’artista aversano – che premia la mia costante dedizione che riservo da sempre e con passione nella promozione della chitarra in tutte le sue declinazioni e nelle più svariate sedi, a cui ha dato certamente il suo apporto e contributo l’Autunno Chitarristico che da una decina di anni dirigo nel Conservatorio “Sala” di Benevento: un grazie di cuore va quindi in primo luogo al Presidente Antonio Verga e al direttore Giuseppe Ilario del Conservatorio e a tutti quelli che hanno dato il loro contributo a rendere possibile questo straordinario Festival Chitarristico”. “Un grazie di cuore – conclude Viti – anche a mia moglie Rosamaria Curcio che, oltre a sopportarmi, è sempre in campo con me a sostenere e condividere le mie avventure chitarristiche. Grazie, infine, al direttore artistico del Convegno, Frederic Zigante, e a tutto il Comitato Scientifico che hanno ritenuto di conferirmi il Premio. Ci vedremo il 3 ottobre a Milano”.

La cerimonia di consegna si terrà presso il Conservatorio di Milano, intitolato a Giuseppe Verdi. Il maestro Viti ha tenuto concerti per le maggiori istituzioni concertistiche italiane e straniere (Usa, Russia, Germania, Austria, Spagna, Francia, Svizzera, Belgio, Ungheria, Polonia, Slovenia, Romania), ovunque accolti da unanimi consensi di pubblico e critica; ha tenuto spettacoli con, tra gli altri, Michele Placido, Pamela Villoresi, Ambra Angiolini. Ha, inoltre, inciso numerosi cd favorevolmente accolti dalla stampa specializzata internazionale. Ha tenuto seminari, conferenze e Master Class presso l’Università di Salamanca, la “Nfa Convention” di Las Vegas, la Appalachian State University del North Carolina, la “De Paul Universty” di Chicago.