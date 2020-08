Regionali Campania, la lista “Terra” a tutela dell’ambiente

Ufficializzate le 50 candidature alle regionali in Campania della lista Terra, nata dall’appello alla tutela dell’ambiente lanciato da Stop Biocidio. Il candidato presidente sarà l’avvocato Luca Saltalamacchia. Candidata capolista sarà Stefania Fanelli.

Per la circoscrizione di Napoli sono candidati consiglieri: Carmine D’Aniello, Elena Ciotola, Salvatore Pace, Olimpia detta Lilly De Simone, Tonino Scala, Giovanni Russo, Alessio Malinconico, Armando Guglielmo Scarfato, Salvatore Altiero, Sergio Frattini, Antonio Luongo, Paola Pastorini, Raimondo Adamo, Margherita Masia, Michele D’Ambra, Gaetana detta Tania Confuorto, Giuliano Guariglia. Per la circoscrizione di Avellino sono candidati consiglieri: Annamaria De Stefano, Antonio detto Toni Della Pia, Alfredo Galdieri, Rita Labruna.

Per la circoscrizione di Benevento sono candidati consiglieri: Raffaele detto Rafone Coppola. Per la circoscrizione di Caserta sono candidati consiglieri: Giuseppina detta Pina Vallefuoco, Vincenzo Giordano, Lino Martone, Michela Fretta, Stefania Tonziello, Gianluca Agresti, Antonio Iovine. Per la circoscrizione di Salerno sono candidati consiglieri: Francesco detto Franco Mari, Nicola Comanzo, Aniello detto Nello De Felice, Francesco Turco, Nello Iovine, Gerardina detta Dina Gabriele, Maria Rosaria Ciao, Rosa Mazzarella, Teresa Vicidomini.