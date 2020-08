Napoli, Di Maio: “La Whirlpool deve rispettare gli accordi”

Napoli – Un gruppo di operai ha intercettato stamattina a Giffoni il ministro Luigi Di Maio in visita in Campania e lo ha sollecitato sulla vertenza della multinazionale.

“Speriamo che facciano, come dice Di Maio, rispettare la sovranità del Paese e questo si può fare solo facendo rispettare l’accordo”, commentano i lavoratori che spronano il governo: “Vogliamo chiedere a Di Maio quanto vale la sua firma sotto l’accordo siglato con la Whirlpool visto che a lui in primis hanno dimostrato di non rispettarlo e perché dopo tanti proclami, tra ritiro incentivi, rispetto del Paese e azioni coercitive unilaterali iniziali, di fatto non si e’ fatto nulla se non assecondare la multinazionale”. IN ALTO IL VIDEO