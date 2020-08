Campania, Grimaldi (FI): “Napoli e Caserta casseforti centrodestra”

“Napoli e Caserta possono essere le casseforti del centrodestra che ci potranno consegnare la vittoria”. Ne è certo Massimo Grimaldi, consigliere campano di Forza Italia che alla Dire evidenzia come “Caserta sia stata massacrata da De Luca, basti pensare all’abbattimento indiscriminato di bufale o agli aiuti alle imprese con solo 9 pratiche del Psr approvate rispetto alle 254 di Salerno”.

La sperequazione tra province, rimarca, “non la dimenticheranno nemmeno i napoletani”. Dalle due zone “per il centrodestra potrà arrivare bottino pieno per ribaltare il risultato”. De Luca, conclude Grimaldi, “pensa di fare il sindaco di una città e non il governatore di una Regione”. IN ALTO IL VIDEO