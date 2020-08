Coronavirus, tre nuovi casi nel Casertano

Dal report dell’Asl di giovedì 13 agosto emergono tre i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in provincia di Caserta: uno nel comune capoluogo, gli altri a Teverola e Teano. In totale sono 642 i contagi nel Casertano dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

In tutta la regione Campania sono 27 i nuovi positivi al coronavirus, su 1.708 tamponi effettuati. Di questi, 9 (6 comunicati ieri più altri 3) sono legati ad una struttura sanitaria di Acerra, comune nel napoletano. Zero i decessi e 4 i guariti. Alla luce di questi dati le cifre in Campania relative al Covid-19 si aggiornano così: 5.170 il totale dei positivi, 354.546 quello dei tamponi. I decessi restano fermi a quota 440, quella dei guariti sale a 4.283. Tutti i dati sono aggiornati alle 23:59 di ieri.

Intanto, per chi rientra dai viaggi all’estero il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato ieri sera una nuova ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che tornano nella regione. “Si ribadisce la necessità assoluta e urgentissima – ha spiegato il governatore campano – di un controllo severo alle frontiere e negli aeroporti. Per la Campania, avendo verificato che alcuni nostri concittadini, dopo un viaggio a Malta hanno contratto e portato il contagio, si rende inevitabile l’obbligo per tutti coloro che tornano nella nostra regione, di andare automaticamente in quarantena, pena denuncia penale e sanzione di mille euro per chi viola l’isolamento. La quarantena si interromperà ovviamente non appena avuto eventuale esito negativo del tampone. Sollecitiamo il Governo a comunicare in tempi rapidissimi il piano straordinario di controlli nei quali impegnare tutte le forze dell’ordine per il rispetto delle ordinanze. Siamo in un momento decisivo, nel quale sono indispensabili misure rigorose se si vuole bloccare il ritorno dell’epidemia”.

Disposta dall’Unità di crisi regionale, su indicazione dello stesso De Luca, una consegna straordinaria di circa 550mila mascherine per i residenti e per i turisti in Comuni della costa campana particolarmente affollati. I Comuni costieri riceveranno le mascherine che verranno distribuite sia attraverso i gazebo della Protezione Civile nei giorni 14/15 agosto e 21/22 agosto sia tramite gli operatori commerciali all’ingresso di stabilimenti e locali.