Aversa, edilizia scolastica: intesa Comune-Università

Aversa (Caserta) – Il sindaco di Aversa Alfonso Golia e il Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Luigi Maffei, hanno siglato l’accordo attuativo di collaborazione per attività scientifiche di supporto all’attuazione delle strategie comunali per lo “Sviluppo di modelli innovativi per la costruzione, il rinnovo e il recupero resiliente del patrimonio edilizio scolastico”.

L’accordo, promosso dagli assessori alla Ricerca scientifica, Eleonora Giovene di Girasole, alla Pubblica istruzione, Ciro Tarantino, e all’Edilizia scolastica, Benedetto Zoccola, rende attuativo l’Accordo Istituzionale siglato nei mesi scorsi con l’Ateneo Luigi Vanvitelli. Il Dipartimento è vincitore del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (Prin) bandito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Miur) della durata di 36 mesi che vede coinvolte, con l’Università della Campania, l’Università Politecnica delle Marche, il Politecnico di Milano, l’Università di Sassari, Indire, con il coordinamento nazionale dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Oggetto della ricerca, guidata dalla professoressa Fabrizia Ippolito responsabile scientifico dell’Accordo e dell’Unità locale di ricerca, sono i “Prototipi di scuole da abitare”, ovvero lo sviluppo di nuovi modelli architettonici per la costruzione, il rinnovo e il recupero resiliente del patrimonio edilizio scolastico e per costruire il futuro, in Italia. In questo contesto le scuole vengono intese come centri civici nel quadro di un’idea dell’edificio scolastico come fattore fondamentale di rigenerazione urbana. L’accordo permetterà di valorizzare la conoscenza esperta prodotta nelle Università come risorsa strategica per il territorio per acquisire, sviluppare ed applicare studi progettuali finalizzati sia alla costruzione di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, sia finalizzati al rinnovo e al recupero del patrimonio edilizio scolastico esistente.