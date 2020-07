Marijuana in casa della nonna che non sentiva odore: 3 arresti

Blitz antidroga a carico di diversi minorenni nel Modenese, questa mattina all’alba da parte dei carabinieri. Due minorenni sono stati arrestati, un altro è stato denunciato in stato di libertà. Le indagini, da qualche settimana, sono partite dal sequestro di un piccolo quantitativo di marijuana a San Prospero, in pieno lockdown, a carico di un minorenne sorpreso per strada con una ventina di grammi di hashish. E’ stata fatta luce su “un gruppetto di scaltri 17enni”, segnalano i militari, carico dei quali oggi sono state eseguite altrettante perquisizioni nelle loro abitazioni di Carpi, Cavezzo e Modena.

Uno degli arrestati, “il più astuto”, si era trasferito da qualche mese a casa della nonna: a causa della ridotta percezione olfattiva dopo un’operazione chirurgica al naso, a quanto pare la donna non era infatti in grado di avvertire l’odore della canapa. In casa, così, ne è stata trovata più di un chilo. L’altro arrestato, invece, ne aveva quasi un altro mezzo etto. Il terzo minorenne, invece, è stato denunciato in stato di libertà: nella cameretta custodiva una katana e nel garage un paio di biciclette rubate. L’indagine è stata coordinata dalla Procura del Tribunale dei minorenni di Bologna. IN ALTO IL VIDEO