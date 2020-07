Aversa, incendio distrugge ristorante “Donna Elisa”

Ennesimo rogo che distrugge un ristorante. E’ il terzo episodio del genere verificatosi nel giro di un anno ad Aversa. La scorsa notte è toccato al “Donna Elisa” (ex “Malaterra”) situato in via Gramsci, dinanzi all’entrata del pronto soccorso dell’ospedale “Moscati”.

L’incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è divampato nella struttura intorno alle 3. Poco dopo sono giunti i Vigili del fuoco per domare le fiamme ed eseguire i rilievi, insieme agli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Lo scorso anno, era il 24 aprile, stessa sorte toccò al ristorante “Vit Vit”, in via Vito Di Jasi, accanto all’ospedale, a pochi passi dal “Donna Elisa”. Il successivo 4 luglio andò in fiamme il “Don Salvatore”, in via Casalegno, traversa di viale Olimpico, in quel momento chiuso per lavori di ristrutturazione. Un mese dopo, il 2 agosto, le fiamme distrussero il bar “Blessing” in viale Kennedy.