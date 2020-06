Carinaro, 50 cittadini coinvolti in indagine sierologica su Covid della Croce Rossa

Carinaro (Caserta) – Ci saranno anche circa 50 cittadini di Carinaro fra gli 11mila residenti in Campania che collaboreranno all’indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars-Cov-2 promossa dall’Istat e dal Ministero della Salute. L’attività sarà svolta dal personale del Comitato di Caserta della Croce Rossa Italiana.

L’obiettivo dell’indagine consiste nel fotografare lo stato immunitario della popolazione, appurare, quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus, anche in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza e l’attività economica.

A tale riguardo, la Croce Rossa Italiana ha preventivamente contattato, tramite i comitati regionali, i cittadini che si sottoporranno ai prelievi sierologici. Il servizio sarà svolto con l’utilizzo di una o più ambulanze quale punto di prelievo ed un gazebo, posizionati in piazza Trieste, nella giornata di giovedì ‪4 giugno, dalle ore 9 alle 19.