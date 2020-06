Napoli, “Riaprite ospedale Loreto Mare”: protesta in Via Marina

Napoli – Traffico in tilt in via Marina, principale arteria di collegamento tra Napoli e i Comuni limitrofi, a causa di una protesta dei residenti che chiedono la riapertura dell’ospedale Loreto Mare. Il nosocomio, durante l’emergenza Covid, è stato trasformato in un presidio per pazienti Covid, ma oggi, con i dati del contagio quasi quotidianamente vicini allo zero, i residenti chiedono che vengano ristabilita la normalità anche per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. In strada si sono riversate oltre cento persone urlando “Loreto, Loreto” dai megafoni e bloccando via Marina disponendo dei cassonetti di rifiuti al centro della carreggiata. Chiedono che venga “almeno riaperto il pronto soccorso dell’ospedale”.

La protesta si è sciolta dopo circa un’ora, senza tensioni con le forze dell’ordine, ma i cittadini sarebbero ora intenzionati a recarsi fuori alla Regione Campania. Nella giornata di ieri, l’Asl Napoli 1 Centro ha comunicato la riattivazione del Loreto Mare “nel giro di pochi giorni” e che da lunedì l’ospedale “non avrà più il ruolo attivo nella rete dei Covid Center”, mentre il pronto soccorso “sarà a breve, nelle more dell’archiviazione finale dell’emergenza Covid-19, oggetto di lavori di ristrutturazione”. IN ALTO IL VIDEO