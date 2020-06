Marcianise, furto di abiti e gioielli all’Outlet “La Reggia”: due arresti

All’Outlet “La Reggia” di Marcianise (Caserta) i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, allertati dai dipendenti di centro commerciale, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di A.M., 24 anni, e C.B., di 30, entrambi originari della Georgia, ritenuti responsabili del furto di alcuni capi di abbigliamento e gioielli in alcuni negozi per un valore complessivo di circa 1000 euro.

I due giovani dell’Est Europa, dopo aver asportato la merce, hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati bloccati dai militari che hanno anche recuperato la refurtiva, restituendola ai gestori dei negozi. Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma dell’Arma in attesa di ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.