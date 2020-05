Riaperture, Conte: “Affrontiamo Fase 2 con voglia di ricominciare, ma con prudenza”

“Affrontiamo la fase 2 con la voglia di ricominciare, ma con prudenza”. A dirlo Il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa in cui illustra il decreto sulle riaperture. L’accordo tra governo e Regioni sulle riaperture che, ieri, ha fissato le linee guida per le riaperture nella fase 2 dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, è stato firmato oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Le Regioni collaboreranno con noi”, ha aggiunto Conte. “In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro”, spiega Conte invitando a portare con sé la mascherina.

“Dal 3 giugno si potrà spostarsi all’interno degli Stati dell’Unione europea senza l’obbligo di quarantena”, aggiunge il premier. “Da lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pub, a patto che le regioni accertino che la curva dell’epidemia è sotto controllo”. IN ALTO IL VIDEO