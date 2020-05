Frode carosello su pneumatici acquistati all’estero: 5 indagati tra il Basso Lazio e il Casertano

Sgominata dai finanzieri della compagnia di Formia un’associazione a delinquere dedita alla commissione di reati finanziari tramite l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili. Si tratta di cinque persone – di 53, 48, 38, 60 e 67 anni, residenti nel Basso Lazio, tra Formia e Minturno, nel Casertano, tra San Marcellino, Carinaro, e nel Napoletano, a Casoria – raggiunte stamani da un’ordinanza cautelare (2 agli arresti domiciliari e 3 con obbligo di dimora) emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord.

L’indagine iniziata nel 2018, ha consentito di raccogliere gravi indizi circa l’esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di “frodi carosello” e molteplici reati tributari, oltre al successivo riciclaggio dei proventi illeciti generati. Secondo quanto emerso nel corso delle investigazioni, svolte attraverso l’analisi dei flussi finanziari riconducibili agli indagati ed alle società a loro riferibili, le intercettazioni telefoniche ed i servizi di osservazione, il sistema di frode era stato predisposto da un imprenditore di San Marcellino, coadiuvato da altro uomo di Formia e da numerosi prestanome.

La frode carosello risultava così strutturata: gli indagati acquistavamo pneumatici all’estero (in Belgio ed Olanda) in regime di sospensione dell’Iva da società italiane rivelatesi vere e proprie cartiere, tutte riconducibili a prestanome compiacenti, e successivamente rivendevano i prodotti sul mercato nazionale con l’applicazione dell’Iva che, non venendo versata a monte, diveniva profitto illecito della frode fiscale. Nel corso dell’operazione sono stati anche sottoposti a sequestro denaro, beni mobili e immobili, riconducibili a diverse società operanti nel settore del commercio di pneumatici, tra il basso Lazio e la Campania, per un ammontare complessivo di oltre 8 milioni di euro