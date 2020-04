Coronavirus, i contagi calano ancora e aumentano i guariti: si avvicina la discesa

I casi totali (dato che comprende le persone che hanno contratto il virus ad oggi, le persone guarite e quelle decedute) sono 135.586, +3.039 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.599). Le persone attualmente positive sono complessivamente 94.067. I decessi sono 17.127, 604 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 636).

Sono 3.792 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 106 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.305 sono in Lombardia. Dei 94.067 malati complessivi, 28.718 sono poi ricoverati con sintomi – 258 in meno rispetto a ieri – e 61.557 sono quelli in isolamento domiciliare.

Oggi si registra “una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri. Si tratta dell’incremento più basso registrato dal 10 marzo”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa aggiungendo che il dato relativo ai guariti nelle ultime 24 ore – 1.555 persone – è il secondo incremento più alto da inizio emergenza.

Intanto, sono oltre quattro milioni le domande arrivate all’Inps fino alle 16 di oggi per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia. Le domande riguardano 7,7 milioni di prestazioni nel complesso tra le quali 3,3 milioni sono le indennità di 600 euro chieste dai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la propria attività a causa dell’epidemia. Per cassa integrazione e assegno ordinario sono arrivate oltre 248.000 domande per oltre 3,9 milioni di prestazioni.