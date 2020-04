“Meridionali inferiori”, Scanzi all’Ordine dei Giornalisti: “Cacciate via Feltri”

Chiamato a commentare l’annuncio del governatore Vincenzo De Luca sulla chiusura dei confini della Campania, Vittorio Feltri – ospite della trasmissione “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano su Rete4 – si è lanciato in una filippica contro il Sud, arrivando a sostenere “che in alcuni casi i meridionali sono inferiori”. Parole, in realtà non nuove al personaggio, che hanno suscitato sdegno tra l’opinione pubblica e, ovviamente, soprattutto tra i cittadini del Sud Italia.

Numerose le condanne giunte dal mondo politico, e non solo. Ma a chiedere provvedimenti concreti nei confronti di Feltri è stato il giornalista Andrea Scanzi, firma de "Il Fatto Quotidiano", il quale, in una diretta social, rivolgendosi al presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna , ha chiesto la radiazione del direttore editoriale di "Libero". "Sono anni che Feltri rilascia simili dichiarazioni. So che non servirà a niente radiarlo, continuerà a dire le sue sciocchezze, ma almeno eliminiamolo democraticamente dall'Ordine perché il suo non è giornalismo".