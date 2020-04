Campania, De Luca: “Entro due settimane mascherine obbligatorie”

Entro due settimane mascherine obbligatorie anche in Campania: lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la diretta sui social: “Immetteremo nelle famiglie 3 milioni e mezzo di mascherine”, dice, “una ordinanza le renderà obbligatorie, le distribuiremo gradualmente alle farmacie, ai medici di famiglia, ai Comuni, alla Caritas”.

De Luca dice anche che a fine mese potrebbe cominciare la “fase 2”, ovvero “una parziale ripresa delle attività nell’edilizia e la produzione di cibo da consegnare a domicilio”, ma solo a patto “che ci sia il pieno controllo dell’epidemia”. Saranno consentite inoltre ristrutturazioni e manutenzioni negli stabilimenti balneari.

Il presidente della Regione ribadisce il divieto di spostamenti a Pasqua e a Pasquetta: “Bisogna restare a casa nel fine settimana, ci saranno posti di blocco ai caselli e nelle stazioni ferroviarie, per impedire rientri dal nord. Se ci rilassiamo tra due settimane avremo migliaia di nuovi contagi. Bisogna seguire l’esempio del Papa in una piazza San Pietro deserta: è indispensabile vivere i momenti di fede a casa”. IN ALTO IL VIDEO