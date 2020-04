Aversa, Golia: “3 concittadini guariti, la curva dei casi positivi inizia a scendere”

Aversa (Caserta) – “Ci è stato comunicato che abbiamo tre concittadini guariti. Finalmente una bella notizia di cui esserne tutti felici”. Lo fa sapere il sindaco Alfonso Golia. Relativamente ad Aversa, ci sono 14 casi attualmente positivi; 339 tamponi negativi; 21 tamponi in attesa; 13 guariti e 4 come sapete purtroppo deceduti.

“Una bella giornata –commenta il primo cittadino – confortata anche dai dati nazionali che ci dicono che per la prima volta, dall’inizio, dell’epidemia, cala il numero degli attualmente positivi e questo valore – per la prima volta appunto – va in negativo. Leggevo anche che per la prima volta il Pronto Soccorso di Bergamo si è praticamente svuotato. Siamo sulla strada giusta. Ho i brividi nel condividere con voi queste notizie finalmente positive, immagino anche la vostra emozione. Non ho intenzione di fare le solite raccomandazioni, non c’è bisogno, ma ricordate che non c’è da scherzare, non è finita e mi raccomando continuiamo ad essere prudenti”.

Intanto, oggi il Coordinamento del Gruppo comunale di Protezione Civile, ha comunicato che la Polizia di Stato ha dato l’ok a 177 volontari scelti da coloro che ne fecero richieste, ricorderete, e che arricchiranno l’esercito del bene che da oltre quaranta giorni è in prima linea. Conclusa la consegna dei buoni spesa. Ora c’è da terminare la fase del soccorso istruttorio con le pratiche incomplete. I diretti interessati stanno ricevendo e riceveranno un sms con giorno e orario dell’appuntamento. “Oggi abbiamo iniziato, tanti cittadini in questo primo gruppo, tutti disciplinatamente in fila e rispettando le distanze. È così che si fa, bravi”, dichiara il sindaco, spiegando: “Una volta terminata la fase istruttoria, con il computo economico delle uscite, potremo riaprire i termini per un nuovo avviso. Tutto ciò che c’è in quel fondo finisce fino all’ultimo centesimo nelle tasche degli aversani che ne hanno bisogno, quindi non preoccupatevi”.

E mentre i controlli proseguono, e le sanzioni anche, per quanto riguarda la “fase 2” Golia rende noto: “Vi darò presto notizia di una serie di interventi concreti che attueremo nella città. Quando il governo fornirà una visione chiara e una linea precisa da adottare nella Fase 2, inizieremo a lavorarci anche noi. La ripresa sarà dura ecco perché penso a una task force condivisa con il Presidente e tutto il Consiglio comunale ed altre idee in cantiere. Ora è prematuro parlarne, ma al momento in cui uscirà il decreto sapremo come muoverci. L’amministrazione comunale di Aversa si prepara alla Fase 2 integrando la giunta comunale con tre nuovi assessori. Oggi ho firmato il decreto di nomina per la professoressa Elena Caterino, l’avvocato Mario De Michele e la dottoressa Francesca Sagliocco. Ringrazio i neoassessori che hanno accolto il mio invito a collaborare per la nostra città e a loro va il mio augurio di buon lavoro”.

Poi la conclusione: “La battaglia va avanti, non ci arrendiamo certo. Le raccomandazioni le conoscete. Oggi con la notizia dei tre concittadini guariti e il conforto dei dati nazionali possiamo dire che è una bella e positiva giornata per Aversa”. IN ALTO IL VIDEO