Gricignano, primo caso di coronavirus: è un 46enne

Gricignano (Caserta) – Si registra anche a Gricignano il primo caso di positività al coronavirus Covid-19. Si tratta di un uomo di 46 anni, che lavora nell’ambito ospedaliero, attualmente in quarantena. L’esito del test tampone era giunto nella tarda serata di ieri ed è stato confermato, stamani, dal sindaco di Gricignano, Vincenzo Santagata.

“Ho parlato poco fa col paziente – fa sapere il primo cittadino – e mi ha riferito che sta bene, ha soltanto un po’ di febbre e mal di gola. Lui conosce bene le procedure e, quindi, si è messo subito in quarantena. Auguro a lui una pronta guarigione”. Nel frattempo, Santagata ribadisce l’invito: “L’unico modo per isolare il virus è restare a casa e attenersi alle disposizioni del Governo centrale e della Regione. Mascherine e guanti sono solo dei palliativi, bisogna rimanere a casa”.

Intanto, salgono a 81 i casi positivi in provincia di Caserta (dato aggiornato alle ore 10 di stamani), con 5 persone decedute: 3 a Santa Maria Capua Vetere, una a Mondragone e una a San Prisco. 486, al momento, i positivi in tutta la Campania. IN ALTO IL VIDEO