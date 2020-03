Coronavirus, terzo caso di contagio a Orta di Atella

Mentre il bilancio complessivo dei contagiati in provincia di Caserta ha quasi raggiunto quota 100 (7 i decessi), ad Orta di Atella risulta un terzo caso al coronavirus Covid-19, dopo i due positivi registrati nella giornata di ieri. Si tratta di un uomo di 84 anni.

Intanto, sale a 652 il totale delle persone positive in tutta la Campania, 17 i deceduti e 30 i guariti (di cui 3 totalmente guariti e 27 guariti “clinicamente” cioè divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata). A Napoli città risultano 203 casi, 155 in provincia; altri 88 nell’Avellinese, 92 nel Salernitano e 8 nel Beneventano.