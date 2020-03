Coronavirus, 63 contagi nel Casertano: ben 19 a Santa Maria Capua Vetere

Salgono a 63, alla mattinata del 16 marzo, i contagi da coronavirus Covid 19 in provincia di Caserta. Tre i deceduti: a Santa Maria Capua Vetere, San Prisco e Mondragone.

Nel dettaglio, 19 i soggetti risultati positivi a Santa Maria Capua Vetere, in gran parte appartenenti alle famiglie delle due figlie del paziente deceduto; 5 a Bellona; 4 a Mondragone (tra cui un 47enne deceduto); 3 a Caserta, 3 a Villa Literno; 2 ad Aversa, 2 a Casagiove, 2 a Cesa, 2 a Falciano del Massico, 2 a Francolise, 2 a Sant’Arpino, 2 a Santa Maria a Vico, 2 a San Prisco (tra cui una 84enne deceduta); un contagiato ciascuno a Capodrise, Capua, Casal di Principe, Castel Volturno, Curti, Lusciano, Marcianise, Orta di Atella, Parete, Portico di Caserta, San Tammaro, Villa di Briano e Vitulazio.

Intanto, in Campania i contagiati salgono a 400. Nella giornata di ieri cinque comuni sono stati “chiusi” e messi in quarantena. Si tratta di Ariano Irpino, nell’Avellinese, dove il boom di contagi è stato causato da una festa tra 200 persone, e dei comuni salernitani di Polla Sala Consilina, Atena Lucana e Caggiano dove sono avvenute due iniziative messe in campo da un “predicatore” ed altri suoi collaboratori, in violazione a ordinanze già in essere.