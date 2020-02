Grumo Nevano, abusi sessuali su una ragazzina: arrestato lo zio

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un uomo di 69 anni, residente a Grumo Nevano, per violenza sessuale a danno di minori.

Le attività investigative, condotte dai carabinieri della stazione di Frattamaggiore (Napoli), hanno avuto inizio in seguito ad una segnalazione del dirigente dell’istituto scolastico frequentato dalla minore che si era confidata con le insegnanti in ordine ai suoi “rapporti” con una persona identificata come uno zio acquisito, con lei convivente.

Le indagini – svolte con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché l’audizione di persone informate sui fatti – hanno consentito di delineare gravi elementi indiziari nei confronti dell’indagato che, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, compiva abusi sessuali, perpetrati reiteratamente, a danno della ragazza minore di 14 anni, approfittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica.

L’attività investigativa posta in essere manifesta l’importanza del ruolo degli insegnanti e delle strutture scolastiche, nel cui ambito si possono raccogliere importanti indicatori per l’individuazione di gravi condotte lesive della tutela dei minori che, altrimenti, sarebbero destinate a rimanere nel solo ambito delle mura domestiche.