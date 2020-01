“Alleanza artistica” tra lo scrittore Ioffredo e il cantautore Picciallo

L’autore 17enne, Corrado Ioffredo, di Lusciano (Caserta), che ha pubblicato il suo primo romanzo: “Destini Paralleli. Incontrarsi, rifugiarsi, appartenersi” disponibile in ogni store, riscontrando già grande successo ha iniziato una collaborazione musicale assieme a Giuseppe Picciallo, cantautore, polistrumentista, e producer di 20 anni.

Nel 2011 è uno dei 12 protagonisti del talent televisivo di Rai 1 “Ti lascio una canzone”, quinta edizione. Vince andando in finale, la seconda puntata. Partecipa anche come ospite alla puntata speciale natalizia de “L’Eredità” su Rai1 condotto da Carlo Conti; alla maratona Telethon su Rai2 con Fabrizio Frizzi; al 19esimo Concerto di Natale tenutosi in Vaticano ed ha rappresentato l’Italia al festival internazionale New Wave Junior in Crimea (Ucraina) riscuotendo grande successo.

Una collaborazione che vede un gemellaggio tra Campania e Puglia. Ioffredo si occuperà della stesura del brano, Piaciello ne curerà l’arrangiamento musicale. I due fanno sapere in anteprima assoluta che il primo brano verterà su un amore incompiuto, che porta con sé forti rimpianti. Ascolteremo presto il nuovo lavoro di questi due potenziali talenti.