“Riforma del Commercio”, a San Cipriano d’Aversa convegno dell’Ordine Commercialisti

Si svolgerà giovedì 23 gennaio, dalle ore 17 alle 20, nell’Aula Consiliare di San Cipriano d’Aversa (Caserta), in via Leopardi, il convegno sulla “Riforma del commercio – 25 milioni per le imprese operanti nei settori del commercio, dell’artigianato e del commercio ambulante”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ordine dei Commercialisti. In programma lo studio e l’analisi dei nuovi finanziamenti per le piccole e micro imprese in Campania, la realtà economica del Sud Italia, il ruolo del professionista nelle richieste di finanziamento.

Il meeting si aprirà con i saluti istituzionali del consigliere regionale Giovanni Zannini, il sindaco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino, il presidente dell’Odcec Napoli Nord, Antonio Tuccillo. Interverranno Mariaelisa Russo, responsabile Finanza Agevolata Associazione di Promozione Sociale Carpe Diem, e Filippo Birghina, presidente Commissione Finanza Agevolata Odcec Napoli Nord. A moderare Sandro Fontana, segretario Odcc Napoli Nord.