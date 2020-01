Lusciano, Giunta delibera stabilizzazione Lsu

La proposta è arrivata dal consigliere delegato agli Lsu, Claudio Grimaldi (nella foto), il quale ha fatto rilevare che questa amministrazione ha sempre dichiarato l’importanza della risorsa rappresentata dai lavoratori socialmente utili impegnati nel Comune di Lusciano, valutando in maniera positiva il lavoro svolto dai Lsu in forza presso l’Ente evidenziando a più riprese, in modo particolare alla Regione Campania e al Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, la necessità di salvaguardare i principi di dignità umana e professionale oltre che i livelli occupazionali, auspicando l’approvazione di norme specifiche per il definitivo superamento della precarietà degli stessi.

La nuova legge di bilancio prevede che per semplificare le assunzioni, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori soprannumerari, in base alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, alle risorse proveniente proprio dai lavoratori socialmente utili. La Giunta ha dichiarato, quindi, il proprio interesse a procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, così come dei lavoratori LSU utilizzati dall’Ente.

“Sono soddisfatto – ha commentato Grimaldi – per questo grande passo in avanti che, come Amministrazione, abbiamo fatto verso la stabilizzazione di queste persone che da anni sono impegnati presso il nostro comune ma che purtroppo mai si riusciva a darle un futuro certo. Quello di oggi è un passo in avanti per combattere la precarietà e dare soddisfazione a chi per anni ha lavorato ma che mai gli veniva riconosciuto a pieno titolo. Ringrazio vivamente il sindaco e la Giunta per aver fattivamente dato seguito alla mia proposta avanzata per stabilizzare gli Lsu. Va ricordato che oggi, se realmente si riuscirà a dare stabilità a queste persone, è anche grazie al contributo che la Regione Campania dà per ogni unità stabilizzata; alla stessa Regione abbiamo inviato quanto richiesto ed ora siamo in attesa di sapere a quanto realmente ammonterà il contributo previsto per cercare di accontentare tutti”.

Da parte sua, il sindaco Nicola Esposito sostiene: “Abbiamo sempre creduto nei lavoratori socialmente utili e nel loro operato per questo comune, infatti già l’anno scorso abbiamo provveduto a stabilizzare 4 unità che da Lsu sono diventati dipendenti comunali a contratto pieno e indeterminato; in un primo step abbiamo stabilizzato quelli che ora sono dipendenti comunali: Luciano Sagliocco, Lepre Pina e Antimo Borzacchiello, poi in una seconda fase abbiamo stabilizzato Giulia Napoletano”.