Gricignano, centrato un 5 da oltre 26mila euro al SuperEnalotto

A Gricignano (Caserta) arriva un bacio della Dea Bendata che vale oltre 26mila euro. E’ la vincita relativa ad un “5” centrato ieri sera, al SuperEnalotto, al Tabacchi Oliva di via Boscariello, dove un fortunato giocatore ha conquistato la vincita di 26.350,85 euro. A riferirlo è Agipronews.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 62,7 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia. Il 13 agosto 2019 è invece stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco: i 209 milioni vinti a Lodi.