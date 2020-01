Aversa, Giunta approva il preliminare del Puc

Aversa (Caserta) – “Abbiamo deciso di approvare il preliminare del Piano Urbanistico Comunale per rispettare i tempi dati dalla Regione Campania mettendo la città a riparo da un commissariamento”.

Ad annunciarlo il sindaco Alfonso Golia, che sottolinea: “Il preliminare è integralmente e radicalmente modificabile, per noi è meramente funzionale all’avvio di un ampissimo processo di partecipazione. Apriremo immediatamente un grande laboratorio per costruire insieme l’Aversa che sarà ed arrivare al vero e proprio Puc, che dovrà avere come priorità la rigenerazione urbana, valorizzazione del patrimonio storico culturale e la difesa del suolo”.

Invita alla partecipazione l’assessore all’Urbanistica, Eleonora Giovine di Girasole: “Tutti i cittadini sono invitati all’appuntamento di apertura del laboratorio per la costruzione del Piano che si terrà martedì 21, alle 18.30, presso la Casa della Cultura ‘Vincenzo Caianiello’. Il percorso di partecipazione continuerà per i prossimi mesi con incontri tematici con l’ascolto di cittadini in maniera capillare su tutto il territorio, associazioni, ordini professionali, enti pubblici presenti sul territorio”.