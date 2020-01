L’olio del Sud Italia “sbanca” a New York e Berlino: il nuovo concept di Sabino Basso

Oli Evo di qualità superiore in un packaging elegante e d’impatto, destinati a un mercato d’alta gamma, che già conquistano i mercati esteri. I prodotti della linea “Sabino Basso”, dopo New York, hanno conquistato infatti anche Berlino. A pochi mesi dalla nascita, sulla bacheca dei trofei dell’azienda irpina ci sono già il “Pentaward” e il “Nacd Packaging Award”. Due riconoscimenti importanti che premiano la scelta di Olio Basso di puntare su una linea di prodotti d’alta fascia.

ECCELLENZE MERIDIONALI E ITALIANE – La nuova linea prende il nome dell’imprenditore Sabino Basso, a cui si deve l’intuizione di sintetizzare accuratamente alcune tra le più pregiate cultivar italiane per una collezione di puro olio extravergine di oliva di categoria superiore. “La linea Sabino Basso – spiegano dall’azienda – rappresenta un’accurata selezione di oli Dop e Igp delle principali regioni del sud Italia: Puglia Dop Terra di Bari – Castel del Monte; Campania Dop Penisola Sorrentina; Sicilia Igp Sicilia; Calabria Olio di Calabria Igp: Monocultivar, prodotto con olive della varietà Ravece provenienti esclusivamente dalla provincia di Avellino. Una nuova gamma di prodotti di qualità superiore tipici delle regioni di origine a cui in queste ultime ore si aggiunge con fierezza una Dop Cilento prodotta con varietà frantoio, leccino e ogliarola”. Tutti gli oli sono 100 per 100 made in Italy.

OLIO “NATIVO DIGITALE” – Anche la scelta di distribuzione premia l’azienda: il prodotto si può acquistare unicamente online o in centri vendita gourmet selezionati. Tutte le selezioni di prodotti di prima distribuzione al dettaglio sono andate sold-out in pochi giorni, andando oltre ogni previsione di vendita. DESIGN AFFASCINANTE – Oltre alla qualità del prodotto si distingue anche per il concept con cui si presenta sul mercato. Gli oli prodotti si caratterizzano per l’eleganza con cui si presentano a tavola, con vuoti in vetro totally-black a valorizzarne la linea.