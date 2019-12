Mondragone, marijuana in casa: arrestato 51enne

A Mondragone (Caserta), la scorsa notte, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, M.A., 51 anni, del posto.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 3,15 grammi di marijuana, suddivisa in 4 bustine in cellophane, e la somma contante di 205 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.