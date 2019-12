Ippodromo Agnano, buona riuscita per i gran premi dell’Immacolata

Napoli – Si sono svolti nel weekend dell’Immacolata tre gran premi di trotto all’Ippodromo di Agnano.

I premi hanno distribuiti premi al traguardo per oltre 500mila euro e soprattutto hanno messo in confronto le migliori cavalle anziane della Royal Mares e le esperienze del futuro con i 2 anni indigeni maschi e femmine.

Nella finale del gran premio “Allevamento Mipaaf”. Emozioni in pista e festeggiamenti per la vittoria del beniamino di casa, il cavallo napoletano Bristol Cr, a segno nella prova open del gruppo 1 a media 1.14.3 sul doppio km guidato da Gaetano Di Nardo per il colore di Nunzio Sgueglia e l’allenamento di Sabatino Bevilacqua.