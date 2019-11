Teverola, spaccio di cocaina: arrestato 24enne di Aversa

Nel corso della serata del 14 novembre, a Teverola (Caserta), i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marcianise, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente, il 24enne M.A., di Aversa.

Al termine di un’accurata attività di osservazione, i militari dell’Arma hanno bloccato il giovane mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente occasionale, ricevendo da quest’ultimo la somma di 20 euro. A seguito di perquisizione personale, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato sottoposto al regime dei domiciliari nell’abitazione di residenza.