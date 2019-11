San Nicola La Strada, spaccio di droga: arrestato giovane somalo

A San Nicola La Strada (Caserta), i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, del somalo A.M., 21 anni, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma lo hanno bloccato mentre cedeva una dose di hashish, del peso di 2,60 grammi ad un acquirente occasionale. L’arrestato, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma contante di 45 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, oltre a ulteriori quattro dosi della stessa sostanza stupefacente del peso di circa 30 grammi. E’ stato assegnato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.