Esplosione in cascina nell’Alessandrino: morti tre Vigili del Fuoco

Tragedia nella notte a Quargnento, nell’Alessandrino. Un’esplosione – forse di origine dolosa – ha causato la morte di due vigili del fuoco e il ferimento di altri due pompieri e di un carabiniere. Fino alle 8 del mattino i soccorritori hanno scavato tra le macerie fumanti alla ricerca di un terzo vigile del fuoco ancora disperso. Poi il ritrovamento del corpo: le vittime sono così salite a tre. Si tratta di Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, avevano 47, 38 e 32 anni. Quanto ai tre feriti, sono stati trasportati dal 118 all’ospedale di Alessandria e di Asti. Si tratta di due vigili del fuoco e di un carabiniere ricoverati in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta verso le 2 di notte in seguito alla segnalazione di una fuga di gas arrivata dopo la mezzanotte; mentre l’intervento era in corso c’è stata la deflagrazione. Ancora presto, fanno sapere gli investigatori per fare un’ipotesi sulle cause anche perché al momento gli sforzi sono concentrati nella ricerca del disperso. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, a causare l’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas che potrebbe non essere di origine accidentale.

Il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Alessandria, Giuseppe Di Fonzo spiega: “Stiamo compiendo gli accertamenti volti a verificare l’eventuale dolo. In altre occasioni la casualità è subito evidente, stavolta è diverso e non si può escludere l’ipotesi dolosa”. Le perplessità maggiori nascono dal fatto che l’edificio fosse disabitato e dalla dinamica dell’accaduto, con la segnalazione di una fuga di gas e la deflagrazione a intervento dei vigili del fuoco in corso.

