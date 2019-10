Parete, don Gennaro Falco sarà ordinato sacerdote: primo “giuseppino” della chiesa Trinità

Chiesa della Trinità in giubilo per l’ordinazione sacerdotale di don Gennaro Falco, originario di Parete (Caserta). Giovedì 31 ottobre, alle ore 17.30, il vescovo Angelo Spinillo, con l’imposizione delle sue mani e la preghiera consacratoria, ordinerà il primo sacerdote “giuseppino” della storia della Chiesa della Trinità. Da tutte le parti del mondo verranno gli appartenenti all’Ordine degli Oblati di San Giuseppe Marello, di cui fa parte don Gennaro, e sarà presente il vicepresidente provinciale, padre Alberto Barbaro.

Don Gennaro da ragazzo è cresciuto nell’oratorio gestito dagli Oblati che sono presenti a Parete da ben 38 anni e operano con santità nella suggestiva Chiesa della Trinità fortemente voluta dal benefattore don Carmine Sabatino, che lì è sepolto. Fu eletta a parrocchia nel 1987 ed è attualmente retta dal vulcanico Padre Gennaro che ha trasformato la chiesa in un centro di viva religiosità e calda accoglienza.

Il 29 ottobre, alle ore 19, ci sarà una veglia di preghiera in preparazione dell’ordinazione sacerdotale e venerdì, alle ore 11, un corteo festoso di fedeli accompagnato da una banda partirà dalla casa del novello sacerdote e si snoderà da via Giuseppe Di Vittorio fino a piazza Trinità. Poi ci sarà la prima messa celebrata da don Gennaro Falco al cospetto del Sacro Altare e dell’immagine della “Madonna che scioglie i nodi” molto venerata non solo a Parete ma in tutta la regione e oltre.

“E’ un momento di grande felicità – dichiara don Gennaro Falco – perché si realizza il sogno di tutta la mia vita. La mia azione pastorale sarà rivolta non solo alla valorizzazione dei valori sani e profondamente cristiani, che sono presenti da sempre nelle radici della comunità paretana, ma anche alla formazione dei giovani nei quali sono riposte tutte le nostre speranze per la costruzione di una società migliore. Con umiltà vorrei stimolare la diffusione di un piccolo rinascimento spirituale e dare sviluppo ai sogni con l’incontro tra le generazioni”.

di Franco Terracciano