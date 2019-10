Il Distretto Turistico Aversa Normanna agli Stati Generali della Campania

Il Distretto Turistico Aversa Normanna – Campania Felix parteciperà agli “Stati Generali dei Distretti Turistici della Campania” in programma dal 12 al 14 novembre a Salerno. A tal fine, in qualità di Ente capofila, ha invitato gli operatori turistici a presentare manifestazione di interesse per partecipare alla pianificazione di pacchetti ad hoc da esporre nella città portuale.

Saranno oltre mille i tour operator partecipanti, iscritti alla Fiavet – Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, che avranno il compito di sviluppare accordi turistici commerciali, promuovendo le bellezze del territorio campano attraverso progetti comprendenti visite guidate, itinerari eno-gastronomici, eventi spettacolo ed eccellenze artigiane.

Necessità, quella di coinvolgere tutti gli operatori dei comuni interessati, emersa all’indomani della riunione del Distretto, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord, tenutasi lo scorso 3 ottobre. La data ultima di presentazione dell’adesione è fissata per martedì prossimo 22 ottobre.