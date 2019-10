Camposano, inaugurato il arriva il campus universitario Unitelma

Camposano si fa campus. Inaugurato, alla presenza di tantissimi sindaci il Campus Città del Sapere – polo dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza che sarà ubicato in via Paolino Barbato.

Contestualmente all’insediamento dell’istituzione universitaria verranno subito messe a disposizione dei giovani della Campania 150 borse di studio per i corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza e Scienze della Pubblica Amministrazione. Soddisfatto il sindaco Francesco Barbato, per il quale è una possibilità straordinaria per la crescita del territorio e un’opportunità di inserimento lavorativo per i ragazzi, come sostenuto anche dal professor Nicolò Conti e dal coordinatore del progetto Bruno Pinti, presidente Campus Città del Sapere polo Unitelma Sapienza Napoli.

IN ALTO IL VIDEO