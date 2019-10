Amazon è l’ultima conquista di Marican: il gruppo leader dell’immobiliare industriale

Ultima nata, e da poco aperta in Campania, ad Arzano (Napoli), in una struttura all’avanguardia da oltre 13mila metri quadrati, una nuova sede il colosso delle vendite online Amazon, con un impatto occupazionale sul territorio, tra diretti e indotti da oltre 100 unità circa. Un’iniziativa imprenditoriale di non poco conto nel territorio, seguita nella definizione progettuale e strutturale dall’azienda campana Marican Holding spa.

Il Gruppo Marican afferma il proseguimento dell’attività intrapresa da Mario Canciello diversi anni fa e sviluppato nel tempo fino ad oggi grazie alla pubblicazione e determinazione dei suoi figli Carmine, Ferdinando e Michele, che hanno saputo trasformare l’agricoltura prima e quella edile poi, in una realtà imprenditoriale solida e sviluppata sviluppando sinergie tra i vari settori del mercato come quello immobiliare, delle costruzioni, agricolo ed energetico. Il patrimonio immobiliare del Gruppo Marican si trova nelle principali aree industriali campane ovvero Frattamaggiore – Aversa Nord (Gricignano, Carinaro, Teverola) – Marcianise – Nola, con una superficie realizzata coperta pari a 400mila metri quadrati ed ulteriori 1 milione circa di metri quadrati, disponibili sui quali saranno realizzati 650mila metri quadrati circa di opifici.

Tutte le aree facilmente accessibili raggiungibili grazie alla posizione geografica strategica di quale godono, le città di Napoli e Caserta, infatti, assieme agli altri punti principali d’interesse economico del Mezzogiorno, facilmente raggiungibili attraverso gli svincoli autostradali provinciali e secondari. Per tale motivo il portafoglio clienti è rappresentato da grandi attori di rilevanza nazionale ed internazionale: Magneti Marelli, Psmm Campania, FedEx, Fercam, Eurospin, Cgt, Mondo Convenienza, Gruppo di Palo, A.Ba.Co., TGroup, Stante e, da pochi mesi, il colosso Amazon.

Gli immobili industriali sono caratterizzati da una grande attenzione all’estetica, con proposte dal design seducente e dai dettagli accurati; fondamentale è l’impegno costante nella ricerca dei più elevati standard qualitativi, la scelta del marchio leader e l’uso di prodotti di eccellenza, reso gli edifici impeccabili sia sotto l’aspetto funzionale che sotto il profilo estetico. Marican è oggi decisamente leader per capacità di realizzare immobili di notevoli dimensioni, in un arco temporale di appena pochi mesi. Il core business del Gruppo negli ultimi anni è fortemente rafforzato e consolidato nel settore immobiliare, con la missione di individuare spazi idonei a soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, realizzando immobili ”su misura”.

L’obiettivo è accompagnare e supportare gli inquilini durante tutto il loro percorso, gestendo gli stessi da incombenze di tipo amministrativo e gestionale, risultato che si ottiene attraverso la gestione degli immobili secondo la logica del ”condominio industriale” fornire numerosi servizi di impianto quali, presentazione del permesso di costruzione, ottenimento del certificato di agibilità, nonché funzionamento tout court, manutenzione del verde, pulizia esterna, illuminazione esterna, ronda notturna, servizio di controllo degli accessi, primo intervento antincendio, pronto (guasto elettrico – idraulico – meccanico), servizio di navetta per spostamenti da e per aeroporto di Napoli – porto di Napoli – stazione Tav di Afragola, Caserta e Napoli.

Azienda, missione ma anche grande visione territoriale. Una riprova dell’attenzione dedicata alle tematiche ambientali del Gruppo Marican, il Parco Fotovoltaico Vega installato sulle sommità degli edifici, ha la capacità di utilizzare una potenza complessiva pari a circa 12 MW. In termini di produttività annua il valore dichiarato è di 17.748 MWh di energia elettrica per soddisfare la richiesta di 5.560 famiglie. Per il management Marican la sostenibilità ambientale ha un valore imprescindibile, perché intervenendo sul territorio si ha il dovere morale di rispettare la natura, l’identità culturale e gli interessi legittimi di tutti gli interlocutori coinvolti. Non solo: il Gruppo con l’iniziativa “Marican per il sociale” dimostra la propria vicinanza alla comunità, attraverso numerosissime iniziative di solidarietà e progetti futuri di mantenimento dell’abitudine costante di tendere sempre la mano verso chi è meno fortunato.