Napoli, auto contromano travolge pedone: fermato conducente sotto effetto di droghe

Un uomo probabilmente sotto effetto di droghe alla guida di un’auto ha investito un pedone e, successivamente ha danneggiato diversi veicoli in sosta nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli.

E’ accaduto poco prima delle 20 di martedì 29 ottobre. L’uomo, 42 anni, militare in congedo, residente a Napoli e originario di Civitavecchia (Roma), alla guida di una una Fiat Croma grigia, ha percorso contromano, e a tutta velocità, via Giulio Cesare e via Dicoleziano, seminando il caos. E’ stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri in via Cavalleggeri d’Aosta dopo che alcuni automobilisti avevano provato a fermarlo. Era in stato di agitazione ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

Durante la corsa senza regole, la Croma ha tamponato un’auto e un uomo e una donna sono andati in ospedale per farsi controllare. Danneggiate diverse auto e i paletti in piazza San Vitale.