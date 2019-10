Gricignano, saccheggiano appartamento in piazza: portata via cassaforte con denaro e gioielli

Diverse decine di migliaia di euro, oltre a gioielli e altri preziosi. Un bottino consistente per la gang di malviventi che, nella prima serata di domenica 27 ottobre, intorno alle 19, nella centralissima piazza Municipio di Gricignano, ha derubato un appartamento al primo piano del Palazzo Savanelli, sopra la farmacia D’Aniello, occupato da una coppia di giovani americani impiegati nella vicina cittadella Us Navy.

Come mostrano le immagini di videosorveglianza (guarda il video in alto), approfittando che in quel momento nessuno fosse in casa e che la sottostante farmacia fosse chiusa, i ladri, almeno quattro, sono entrati in azione quando era già da un po’ calata la sera. Due di loro, con una prova quasi “da circo”, si sono arrampicati lungo il muro del fabbricato, raggiungendo il balcone dell’appartamento. Dopo aver forzato la porta-finestra, una volta all’interno, si sono diretti verso la cassaforte nascosta nel muro, sradicandola e lanciandola dal balcone. Una volta tornati giù, hanno raccolto la cassaforte e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, di colore scuro, sembra un’Audi nera, a bordo della quale li attendevano i complici.

Una volta rientrati in casa e scoperto quanto accaduto, gli inquilini americani hanno contattato le forze dell'ordine. Considerando l'azione "fulminea", durata pochi minuti, è ipotizzabile che i ladri, forse di etnia rom, fossero a conoscenza della presenza e della posizione della cassaforte nell'appartamento.