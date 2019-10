Caserta, entra con l’auto nella Reggia e si tuffa nella fontana

Paolo Sforza, il casertano diventato famoso a Roma per alcune “imprese”, come il tuffo nella fontana di Trevi dopo essersi travestito da senatore romano, oggi ne ha fatta un’altra delle sue. “Il senatore”, questo il nome che si è guadagnato sui social, è entrato con la sua auto all’interno della Reggia di Caserta, senza che nessuno lo fermasse, e tranquillamente ha percorso il tratto del parco, con tanto di radio accesa, fino a raggiungere la fontana di Diana, dove si tuffato.

Il video è stato postato sul suo account Instagram, dove ha scritto: “Oggi ho dimostrato con un gioco come nella mia città potrebbe tranquillamente succedere una tragedia. Questa è la Reggia di Caserta sono entrato con la mia auto fatto il tuffo, sono stato mezz’ora nessun vigilante nessun addetto alla sicurezza. Nulla. Questa è una vergogna e tutti quelli pagati per vigilare dove sono? Menomale che sono il broker e non un terrorista o un malitenzionato. Vergogna Caserta!”.

IN ALTO IL VIDEO