Carinaro, riapre il “Panart”

“Da stasera torniamo a deliziarvi con i nostri piatti”. Con questo messaggio pubblicato sui social, il ristorante “Panart”, situato nell’antico Palazzo Ducale di Carinaro (Caserta), tra i locali più famosi dell’agro aversano e di tutta la Campania, annuncia la riapertura dopo la sospensione provvisoria dell’attività avvenuta lo scorso 30 settembre, a seguito di un blitz della Polizia di Stato che rilevò alcune irregolarità amministrative, in particolare, sembra, la mancata autorizzazione per feste da discoteca.

Tra i messaggi di auguri per la riapertura c’è quello di Giuseppe Barbato, più volte amministratore comunale della cittadina alle porte di Aversa, che scrive: “E’ con immenso piacere aver appreso che la struttura persistente nel Palazzo Ducale di Carinaro riapre. A volte situazioni inimmaginabili posso far dire a persone cose inesatte senza pensare agli investimenti fatti da persone oneste e ad un’attività che dà lavoro ad una ventina di famiglie. Se permettete di questi tempi il lavoro si dà, non si toglie. Buona ripresa a questo locale rinomato nell’intera regione, importante e maestoso, che in tanti ci invidiano, frequentato da persone perbene e civili. Ad maiora”.